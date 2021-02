Florin Cîțu, despre proiectul de lege ce interzice cumulul pensiei cu salariul la stat: Mi se pare un proiect foarte bun / Va fi o dezbatere publică și vom vedea dacă vor exista și excepții (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a anunțat că s-a discutat în coaliția de guvernare proiectul de lege privind interzicerea cumulării pensiei cu salariul la stat. Premierul a anunțat că va fi o dezbatere publică, iar ulterior se va decide dacă vor exista și excepții.

Mai mult decât atât, Cîțu a declarat că i se pare un proiect de lege „foarte bun” și că i se pare normal ca odată ce o persoană a ajuns la pensie să decidă dacă vrea să rămână angajat la stat sau dorește să încaseze salariu.

„Este un proiect de lege pe care l-am discutat în coaliție, am văzut draftul proiectului de lege, cred că o să fie comunicarea din partea Ministerului Muncii în zilele următoare. Va fi o dezbaterea publică și vom vedea dacă vor fi și excepții sau nu.

Mi se pare un proiect de lege foarte bun. Știți că am încercat și anul trecut acest lucru și mi se pare normal ca în momentul în care ai ieșit la pensie să decizi dacă vrei să încasezi pensia sau dacă vrei să rămâi angajat atunci să renunți la pensie”, a precizat Cîțu, în timpul conferinței de presă de marți.

