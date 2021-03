Florin Cîțu, despre proiectul privind desființarea Secției speciale: Am semnale că va trece de Parlament într-o formă cât mai apropiată de cea aprobată de Guvern (VIDEO)

Prim-ministrul Florin Cîțu a precizat, miercuri, că are semnale care arată Parlamentul va adopta proiectul de lege pentru desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție într-o formă cât mai apropiată de varianta aprobată de Guvern.

Ce a declarat Florin Cîțu despre proiectul privind desființarea Secției speciale

„Noi am aprobat o variantă în Guvern și, ca de fiecare dată, aș prefera ca varianta care trece în Parlamentul României să fie cât mai aproape de ce am aprobat noi în ședință de Guvern. Mâine înțeleg că sunt mai multe dezbateri și la Senat, și vom vedea care sunt concluziile. Semnalele pe care le am sunt că va trece proiectul de lege și în Parlamentul României cât mai aproape de ceea ce a fost aprobat în ședință de Guvern, dar vom vedea mâine după dezbaterile din comisii”, a declarat premierul, miercuri, la Palatul Victoria.

Cu o zi în urmă, prim-ministrul Florin Cîțu afirma că proiectul pentru desființarea Secției speciale „are un calendar clar” în Parlament, fiind în procedură de urgență.

Întrebat cum va trece proiectul privind desființarea SIIJ de Parlament, în condițiile în care UDMR nu este de acord cu forma inițiativei legislative, premierul a răspuns: „Are un calendar clar în Parlamentul României. Este în procedură de urgență. Eu nu cred că informația că partenerii noștri nu sunt de acord este corectă, pentru că partenerii noștri fac parte din Guvern, deci, când s-a aprobat în Guvern forma, am plecat cu toții. Acum că în Parlamentul României vor fi amendamente poate de la toată lumea, asta este altceva, dar forma care a plecat din Guvern a fost aprobată de coaliția de guvernare, iar UDMR (...) sunt membri în coaliția de guvernare și parteneri în Guvern”.

Guvernul Cîțu a adoptat proiectul de lege privind desființarea SIIJ în ședința de cabinet din 18 februarie 2021.