Florin Cîțu, despre protestul de la Mina Lupeni: Nu cred că soluția aleasă rezolvă problemele. Foarte mulți politicieni profită de această situație (VIDEO)

Prim-ministrul Florin Cîțu a vorbit despre situația de la Mina Lupeni, unde protestul a continuat și în weekend, și spune că îi înțelege pe ortaci, despre care spune că trec „printr-o perioadă dificilă”, dar nu crede că soluția aleasă de aceștia este „una care rezolvă problemele”. Premierul susține că a fost găsită o rezolvare pentru următoarele trei luni i-a îndemnat pe oameni să se uite la imaginea de ansamblu a economiei.

O parte dintre minerii care protestează în subteranul Minei Lupeni din Valea Jiului sunt dispuși să intre în greva foamei dacă revendicările lor nu vor fi soluționate la negocierile dintre liderii sindicali și administrația Complexului Energetic Hunedoara, a anunțat Alin Sîn, președintele executiv al Sindicatului Muntele. Discuțiile vor avea loc chiar astăzi, 22 februarie, la Ministerul Energiei și Ministerul Muncii.

