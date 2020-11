Florin Cîțu, despre PSD: Vâslașul lui Dragnea a devenit șeful lor. Sunt aceiași oameni, oamenii lui Dragnea, iar programul de guvernare este cel din 2016 doar că s-au schimbat cifrele (VIDEO)

Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice, susține că Marcel Ciolacu, președintele PSD, „și-a adus în jurul lui toți oamenii care au fost în jurul lui Dragnea”. Este vorba, spune demnitarul liberal, despre „toți oamenii responsabili pentru supraaciza la carburant, supraimpozitarea contractelor part time, pentru naționalizarea Pilonului II de pensii”.

