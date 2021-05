Premierul Florin Cîțu a declarat vineri în legătură cu raportul prezentat de ministrul Sănătății privind datele deceselor cauzate de COVID-19 că între bazele de date prezentate de Corona Forms și INS există o compatibilitate de peste 90% . Cu toate acestea, premierul a mai spus că este nevoie de mai multe analize pentru a afla toate informațiile:

“Înțeleg că este nevoie de mai multe analize pentru a pune la capăt aceste informații, dar din ceea ce știm până acum, între Corona Forms și INS există o compatibilitate de peste 90%. Lucurile nu stau chiar așa de rău, dar trebuie să rezolvăm, să vedem de ce există această diferență, diferență care a existat în toate țările UE.

Din momentul în care am preluat acest mandat și am observat că este nevoie de a îmbunătăți ceva nu m-am dat la o parte și le-am îmbunătățit. Atunci când calculam rata de pozitivare a trebuit să includem și centrele cu focare, le-am inclus. Sunt sigur că doamna ministru va prezenta de fiecare dată când are informații noi”, a spus premierul Florin Cîțu.