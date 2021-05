Premierul Florin Cîțu a declarat luni relaxarea tuturor restricțiilor este legată de rata de vaccinare, inclusiv restricțiile de circulație pe timpul nopții:

“Discutăm despre toate restricțiile și vrem să le relaxăm și toate sunt legate de rata de vaccinare. Inclusiv această restricție o luăm în calcul de a o relaxa”, a declarat Florin Cîțu.

Acesta a precizat că persoanele care s-au vaccinat și care nu mai prezintă un risc în societate trebuie să poată să își continue viața și să revină la normalitate,

“Toate scenarile sunt pe masă. Din punctul meu de vedere este normal ca persoanele care s-au vaccinat și care nu mai prezintă un risc în societate să poată să își continue viața și să revină la normalitate, dar este punctul meu de vedere în acest moment”, a mai precizat premierul.

Acesta a respins varianta renunțării la restricții mai devreme de 1 iunie.

