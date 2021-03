Florin Cîțu, despre revenirea românilor din diaspora pe piața de muncă din România: Toți s-au întors pentru că rata șomajului în România scade (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a anunțat că rata șomajului scade în România, iar cetățenii plecați inițial la muncă în străinătate au revenit în țară, pentru a ocupa joburi noi. Florin Cîțu a specificat că este vorba desăre 1.3 milioane de români care au revenit în țară, potrivit Institului Național de Statistică.

„Studiul spune că s-au întors voluntar, pentru că au găsit în România loc d emuncă, nu s-au întors doar pentru că au stat în România.

Este clar că au găsit oportunități în România, cei care s-au întors, în special în domeniul IT. Vom face ce am făcut și până acum. Anul trecut, provocarea a a fost să păstrăm locurile de muncă iar românii care au fost în șomaj tehnic să se poată întoarce la locul de muncă. Toți s-au întors, pentru că rata șomajului în România scade, asta înseamnă că au putut să se întparcă la locul de muncă acei oameni și în continuare s-au creat locuri de muncă suplimentare.

Vom continua în aceeași direcție, mai ales că anul acesta estimăm o creștere economică”, a declarat premierul Florin Cîțu, în cursul zilei de miercuri.

