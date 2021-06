Florin Cîțu, despre ritmul campaniei de vaccinare anti-COVID-19: În România suntem victimele propriului succes

Premierul Florin Cîțu a declarat marți, referitor la ritmul lent al campaniei de vaccinare anti-COVID-19, că „suntem victimele propriului succes”. Șeful Guvernului a insistat că dozele sunt disponibile oricând și peste tot, prin urmare nu există scuza că nu avem vaccinuri. Prim-ministrul a mai afirmat că Guvernul a făcut tot ce ținea de el, așa că acum mai rămâne ca populația să se vaccineze.

„În România suntem victimele propriului succes până la urmă. Am avut o campanie care a pornit puternic, am început să avem rezultate și ele se văd în numărul de persoane infectate. Vaccinarea înseamnă imunizare și asta vrem - să imunzăm persoanele, să avem cât mai puține persoane infectate și să scăpăm de pandemie. E un mijloc. Acum avem vaccin peste tot. Oricine poate să ia decizia să se vaccineze oriunde, cu orice vaccin, oricând. Am dus vaccinul la sate, în lanul de lavandă, îl ducem și pe plajă, în aeroport. Peste tot avem zone în care te poți vaccina. Nimeni nu poate spune că nu avem vacccin. Am explicat mereu care sunt beneficiile, mai mri decât orice riscuri. Avem acum o rată de infectare foarte, foarte mică”, a declarat Florin Cîțu, la TVR.

Întrebat dacă nu cumva oamenii consideră că nu mai e cazul să se vaccineze tocmai pentru că văd numărul tot mai mic de infectări, premierul a răspuns: „E posibil, dar e greșit. Până la urmă, va trebui să atingem această rată de imunizare, sper nu prin persoane îmbolnăvite, ci prin vaccin. Azi ce poate face Guvernul e făcut. Cred că nimeni n-a vorbit despre vcaccinare mai mult ca mine. Au vorbit persoane din spațiul public, vom aduce specialiști. Cred că vom păstra același ritm. Nu e o luptă pe care o ducem doar anul acesta, trebuie să ne gândim la viitor trebuie să fie ceva natural cum ne vacinam antigripal”.

„Faptul că avem posibilitatea să ne vaccinăm oricum, oriunde nu justifică un val 4. Noi, ca societate, trebuie să ne asumăm direcția în care vrem să mergem”, a mai spus Florin Cîțu.