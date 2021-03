Florin Cîțu, despre sesizarea făcută de Renate Weber: Dacă Avocatul Poporului are o astfel de opinie, este momentul să dăm un restart acolo. Toate hotărârile CNSU au fost prezentate publicului (VIDEO)

Prim-ministrul Florin Cîțu a vorbit, miercuri, într-o conferință de presă, despre sesizarea pe care i-a adresat-o Renate Weber, Avocatul Poporului, care a reclamat că hotărârile adoptate în acest an de Comitetul Național pentru Situații de Urgență nu au fost publicate în Monitorul Oficial. În replică, premierul a explicat că măsurile anti-coronavirus sunt aprobate prin Hotărâre de Guvern, „acestea se publică după aceea în Monitorul Oficial”. „Îi vom răspunde doamnei Avocat al Poporului oficial, dar mă surprinde la acest nivel să vină o astfel de cerere”, spune liberalul.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.