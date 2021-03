Florin Cîțu, despre situația din București: Nu se închid școlile / Nu am fi ajuns aici dacă măsurile anti-COVID erau respectate (VIDEO)

Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat, marți, că rata de infectare cu coronavirus în București a ajuns la 6,22 la mia de locuitori. Dat fiind că a fost depășit pragul de 6, autoritățile pot lua în calcul carantinarea. Stoica a precizat că așteaptă propunerile din partea membrilor Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență și, ulterior, vor fi luate deciziile care se impun. În acest context, premierul Florin Cîțu a susținut că școlile nu se vor închide. Șeful Guvernului a ținut să precizeze că nu s-ar fi ajuns aici dacă toți românii ar fi respectat regulile de prevenție anti-COVID-19.

Întrebat dacă se închid școlile în București, dată fiind evoluția tot mai îngrijorătoare a epidemiei de coronavirus, prim-ministrul a răspuns: „Nu se închid școlile, școlile rămân în continuare. Știți foarte bine că nici la Timișoara nu s-au închis”.

Chestionat ce vor face autoritățile mâine dacă rata de infectare în Capitală ajunge chiar la 7, Cîțu a spus: „Repet: să luăm lucrurile pe rând. Ne uităm la informații pe care le avem. Am luat măsuri până acum, avem măsuri care, dacă ar fi fost respectate, nu am fi ajuns aici. Le cer tuturor cetățenilor să respecte regulile în vigoare. Am putea opri singuri această pandemie dacă respectăm regulile în vigoare”.

