Florin Cîțu, despre speculațiile privind creșterea vârstei de pensionare: Rolul Opoziției e clar acela de a exagera, de a manipula, de a zbiera / Vom avea o reformă, că altfel sistemul de pensii va intra în colaps (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a declarat joi, pentru B1 TV, că reforma în pensii-277265.html">sistemul de pensii este necesară căci altfel, dacă lucrurile rămân ca acum, în 10 - 15 ani sistemul va intra în colaps. Întrebat dacă va crește vârsta de pensionare, așa cum se speculează, șeful Guvernului a spus că acum au loc mai multe discuții, sunt mai multe posibile soluții în analiză și sunt studiate sistemele de pensii din alte țări.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

