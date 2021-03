Florin Cîțu, despre sporurile din sistemul bugetar: N-a prea fost voinţă politică, dar o găsim. Nu e vorba de a tăia ceva sau de a elimina. E vorba de a lega un venit de performanţă

Premierul Florin Cîțu face noi precizări cu privire la sporurile bugetarilor, precizând că această problema ar fi putut fi rezvolvată deșja dacă exista voință politică. ”N-a prea fost voinţă politică, dar o găsim”, a declarat, sâmbătă, șeful Guvernului, insistând asupra faptului că sporurile trebuie să fie acordate pe criterii de performanță.

Florin Cîțu, noi precizări despre sporurile angajaților din sistemul public

"Am fost primul care a oprit creşterile salariale fără niciun fel de legătură cu performanţa. De curaj am dat dovadă. Se lucrează la legea salarizării exact în direcţia pe care am spus-o în spaţiul public, mai e nevoie şi de voinţă politică. Eu aş fi mers puţin mai departe în acest moment. N-a prea fost voinţă politică, dar o găsim. În ceea ce mă priveşte, am mers până acolo unde s-a putut prin ordonanţele de urgenţă", a spus Florin Cîțu.

Prim-ministrul a subliniat că, în privința acestor sporuri nu este vorba despre ”a tăia ceva sau de a elimina”



"E vorba de a lega un venit de performanţă. Întotdeauna se spune că în sistemul public nu se poate să măsori performanţa. Cum nu se poate să măsori performanţa? Se vede cu ochiul liber unde este performanţă în domeniul public şi unde nu este. (...) Prin această lege a salarizării încercăm ca acei oameni buni din sectorul public să fie remuneraţi, acei oameni care merită să primească mai mulţi bani şi nu cei care stau pe lângă ei şi primesc salariu", a mai declarat Florin Cîțu, potrivit Agerpres.

Cîțu: Aș vrea ca aceste sporuri și salarizarea să fie legate de preformanțe

Despre acordarea sporurilor în sistemul bugetar în funcție de performanță a vorbit Cîțu și la jumătatea lunii februarie, precizând că, în ultimii doi ani cheltuielile cu salariile s-au dublat, însă nu consideră că s-a dublat și performanța angajaților de la stat.

„Eu am spus că în continuare cred că este nevoie de o reanalizare a Legii salarizării în România. Sporurile, astăzi, din acel 109 miliarde de lei, reprezintă aproape 26 de miliarde, deci e vorba de 25%. Din anvelopa salarială plătim acest spor anual. Problema este că aș vrea ca aceste sporuri și salarizarea să fie legate de preformanțe. Am spus de fiecare dată, în ultimii doi ani de zile am văzut că cheltuielile cu salariile s-au dublat, au crescut de la 56 de miliarde la 109 miliarde, iar nu cred că performanța în sectorul public s-a dublat. Aș vrea, de-acum încolo, să avem o legătură directă, clară, transparentă, pentru cetățeni, pentru românii care plătesc taxe, care muncesc de dimineață până seara să plătească taxe, să fie legătură directă cu performanța acelui sector public veniturile celor din sectorul public. Și acest lucru îl vom face anul acesta", spunea atunci Florin Cîțu.