Florin Cîţu, despre suspiciunile privind fraudarea fondurilor europene de către Dan Barna: Am avut o discuţie ieri la telefon cu vicepremierul, dar oficial nu am nicio informaţie

Premierul Florin Cîţu a declarat, în legătură cu suspiciunile privind fraudarea fondurilor europene de către Dan Barna şi sesizarea DLAF către DNA, că a discutat miercuri la telefon cu vicepremierul, însă nu are nicio infomaţie oficială.

„Oficial nu am nimic. Am avut o discuţie ieri la telefon cu domnul vicepremier, dar oficial nu am nicio informaţie”, a afirmat Florin Cîţu, întrebat joi, la finlaul şedinţei de Guvern, despre subiect.

Vicepremierul Dan Barna a făcut din nou precizări, miercuri, cu privire la notele de constatate întocmite de către DLAF care l-ar viza şi a precizat că a solicitat oficial să fie informat cu privire la acestea, însă i s-a răspuns că va fi informat „în termenul legal”.

Barna afirmă că, din media, a primit câteva bucăţi din nota de constatare care l-ar viza şi, potrivit acestor documente, i se reproşează că într-unul dintre proiectele europene, trei dintre formularele pentru recrutarea beneficiarulor nu au fost completate faţă în faţă.

Vicepremierul susţine că nu există niciun fel de suspiciune de abuz în serviciu în ceea ce-l priveşte.

„Sunt coordonatorul campaniei naţionale Fără penali. Nu trebuie să aveţi nicio îndoială că, în situaţia în care vorbim de o urmărire penală demarată împotriva mea, nu voi ezita nicio clipă să fac ceea ce e de făcut”, a adăugat Barna.