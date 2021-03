Florin Cîțu, despre tensiunile din Guvern: Sunt oameni inteligenți, care vor să facă ceva, e normal să fie discuții. Important e că ajungem la o concluzie (VIDEO)

Prim ministrul României, Florin Cîțu, a declarat,în emisiunea „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, că nu simte tensiuni în Guvern din cauza lui Vlad Voiculescu, însă consideră că „sunt oameni inteligenți, care vor să facă ceva, e normal să fie discuții”. Oficialul consideră că important „e că ajungem la o concluzii”.

„Nu (simt tensiuni în Guvern din cauza lui Vlad Voiculescu). Și asta mi se pare interesant, nu ai cum să ai tensiuni, dar sunt oameni inteligenți, care vor să facă ceva, e normal să fie discuții. Important e că ajungem la o concluzie. Dacă lăsăm discuțiile astea care oricum sunt mai mult în presă decât între noi, important că a fost votat Bugetul așa cum a fost trimis de Guvern, fără amendamente. E cel mai important test al coaliției. Arată că avem o coaliție puternică. E o coaliție care e pregătită să stea cel puțin 4 ani. Sunt convins că Dreapta va sta la guvernare 8 ani, că va avea succes această guvernare și românii vor vota iar Dreapta. Această coaliție e foarte bine închegată”, a afirmat Florin Cîțu.

