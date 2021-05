Florin Cîțu, despre ținta de 5 milioane de vaccinați la 1 iunie: Obiectivul nu este să atingem cifra, ci să depășim pandemia (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a declarat, miercuri, într-o conferință de presă, că de la 1 iunie vor fi noi relaxări în ceea ce privește restricțiile anti-COVID chiar dacă nu este atins pragul de 5 milioane de persoane vaccinate.

„Se poate. Putem să atingem cinci milioane, dar nu acesta este obiectivul. Obiectivul este să depăşim pandemia şi nu se poate decât prin vaccinare”, a declarat Florin Cîţu, după şedinţa de Guvern, întrebat dacă va fi atins pragul de 5 milioane de persoane vaccinate la 1 iunie.

Premierul a adăugat că ”românii au înţeles mesajul şi se vor vaccina, în primul rând pentru sănătatea lor”.

Întrebat dacă vor exista măsuri de relaxare, chiar dacă pragul nu va fi atins, Cîţu a precizat: ”La 1 iunie vor exista relaxări”.

