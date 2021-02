Florin Cîțu, despre vaccinarea cadrelor didactice: O mare parte din ele sunt în proces de vaccinare / Vom avea centre în orașe, în zonele rurare poate vor fi folosite centrele mobile (VIDEO)

Sâmbătă, revenit de la Bruxelles, premierul Florin Cîțu a anunțat că România va primi 2.4 doze de vaccin anti-COVID în luna martie. În ceea ce privește vaccinarea cadrelor didactice, premieurl a anunțat că o mare parte dintre ele sunt în proces de vaccinare, iar referitor la redeschiderea școlilor, primul-ministru este optimist și afirmă că nu a văzut „modificări în rău ale situației”.

Cîțu, primele concluzii după redeschiderea școlilor

Primul-ministru susține că nu se impun măsuri noi pentru redeschiderea școlilor, iar indicatorii se mențin într-o zonă bună. Totodată, el a anunțat și că România a fost felicitată la Bruxelles, pentru modul în care a gestionat pandemia de COVID-19.

„Nu am văzut modificări în rău ale situației. Chiar am văzut și astăzi că ne menținem acei indicatori într-o zonă bună, am văzut și știri că spitalele COVID-19 sunt doar pe jumătate pline. (...) Am fost felicitați pentru modul în care am gestionat pandemia, dar și pentru campania de vaccinare”, a explicat el.

Vaccinarea cadrelor didactice

„Cadrele didactice sunt în acest moment vaccinate, o mare parte din ele sunt în proces de vaccinare. Dacă vorbim de ce se întâmplă după 1 martie, vor fi 200 de noi centre de vaccinare, vom avea mai multe vaccinuri, iar pentru zonele rurale vor fi folosite și centrele mobile. Dar în general vom avea centre în orașe, poate că vor fi separate, trebuie să vedem exact, alături de domnul Ghoerghiță, care dintre variante este optimă.

Vestea bună este că avem 2.4 milioane de doze care vine doar în martie. Asta înseamnă că vom avea 1.2 milioane de persoane vaccinate doar în martie. (...) Dacă avem și confirmările pentru aprilie putem să fim ca și până acum și vom crește țina aceea de 100.000 de vaccinări pe zi", a declarat Cîțu.