Florin Cîțu, despre vaccinarea personalului din companii private: Va avea acces și familia angajatului, iar persoanele din comunitățile unde nu există un alt centru se vor putea vaccina acolo și ele (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a precizat că, începând de marți, se schimbă modalitatea în care angajații din companiile private se pot vaccina anti-COVID-19 la locul de muncă. Inclusiv membrii familiilor lor vor avea acces la vaccinare în compania respectivă, iar dacă aceasta dispune de un centru de vaccinare în comunitățile în care nu există altă variantă pentru inoculare, chiar și persoanele din acele comunități se vor putea imuniza acolo.

„Referitor la întâlnirile pe care le-am avut astăzi, au fost două întâlniri foarte importante în ceea ce privește campania de vaccinare, pentru că de astăzi am schimbat câteva lucruri, în special modalitatea în care angajații din companiile private se pot vaccina la locul de muncă, cu ajutorul operatorilor economici și după ce sunt avizați de DSP. Am vorbit deja cu cei de la DSP acum câteva zile, cred că săptămâna trecută, și le-am spus să susțină acest demers cu toate eforturile. (...) Avem nevoie, pe o de parte, de această campanie de vaccinare să fie extinsă prin această modalitate, dar avem nevoie și de o campanie de informare corectă a cetățenilor României, pentru că în spațiul public sunt foarte multe informații care subminează efortul campaniei de vaccinare. (...) Revenind la vaccinarea personalului din companii și angajați, un lucru în plus, vor avea acces și membrii familiilor celor care sunt în companiile respective, iar în acele comunități unde nu există un centru de vaccinare, dar există acest centru de vaccinare al companiilor respective, cei din comunitate pot să se vaccineze, vom avea grijă ca logistica să permită acest lucru”, a declarat premierul, marți, la Palatul Victoria.

