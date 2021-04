Florin Cîțu: Discut foarte des cu președintele Klaus Iohannis, dar acestea sunt discuțiile noastre / Guvernarea continuă (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a declarat joi, la finele ședinței de Guvern, că discută des cu președintele Klaus Iohannis. Nu a intrat, însă în amănunte. El a ținut să insiste că guvernarea funcționează și chiar azi au fost adoptate acte normative importante pentru toți românii. „Eu zic că avem de guvernat o situație dificilă și o campanie de vaccinare de succes”, a mai spus Cîțu.

Întrebat dacă a discutat cu președintele Klaus Iohannis în contextul actualelor tensiuni din coaliție, Florin Cîțu a răspuns: „Discut foarte des cu președintele Klaus Iohannis. Discuțiile între președintele Klaus Iohannis și mine sunt discuțiile nostre”.

Cîțu a refuzat să răspundă întrebării dacă ia în calcul demisia în cazul în care USR-PLUS își retrag sprijinul politic.

Întrebat dacă se teme de o moțiune de cenzură depusă de PSD, dar care ar fi votată și de parlamentari USR-PLUS, șeful liberal al Guvernului a răspuns: „Guvernarea continuă. Am venit acum de la o ședință de Guvern în care am aprobat acte normative foarte importante, în care au participat toți membrii Cabinetului sau secretarii de stat dacă unii miniștri nu erau în București. Facem în continuare lucruri importante pentru români. Eu zic că avem de guvernat o situație dificilă și o campanie de vaccinare de succes. Trebuie să ne mândrim că suntem pe locul 4. Trebuie să ne mândrim cu asta. Eu zic că toți membrii Guvernului susțin campania de vaccinare”.

