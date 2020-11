Florin Cîțu: Doar economia liberală generează suficiente resurse pentru a susține constant Sănătatea și Educația (VIDEO)

Florin Cîțu, ministrul de Finanțe, a vorbit joi, la evenimentul de lansare a programului de guvernare al PNL pe 2021-2024, despre ce înseamnă România liberală și despre soluția partidului din care face parte pentru o economie liberală. Cîțu a precizat că PNL are acum ocazia, poate mai mult ca niciodată, să-și implementeze viziunea și a insistat că doar economia liberală generează suficiente resurse pentru Sănătate și Educație. În final, Florin Cîțu a avut un mesaj și pentru alegătorii indeciși.

„Vorbesc azi despre România liberală și soluția noastră pentru o economie liberală. În acest an ne-am concentrat cu toții să rezolvăm această criză de sănătate. A fost un test neprevăzut pentru acest Guvern și am făcut tot ce am putut pentru ca efectele crizei să fie cât mai puțin resimțite. Nu a fost ușor, c-am fost subminați de majoritatea toxică din Parlament a PSD. Fiecare propunere a fost măcelărită de PSD, care a fost însoțit de propaganda veninoasă a unor trusturilor media.

Poate nici noi nu am fost perfecți mereu, dar să aveți certitudinea că soluția liberală e singura care poate scoate România din această criză.

Urmează un moment de cumpănă pentru România - alegerile parlamentare. Noi, PNL, avem șansa mai mult ca niciodată să implementăm viziunea liberală.

Îmi permit să mă adresez românilor indeciși. România liberală va fi condusă pe principii ferme: proprietatea e ne neatins, cetățenanul e pe aceași treaptă cu statul, informatizarea și digitalizarea - am scăpat de acea glumă proastă a statului român de a-ți lua parola de la etajul 2 - eliminarea barierelor din economie, incurajarea inițiativei private. Românii nu mai trebuie cumpărați, ei trebuie să știe că, într-o Românie liberală, toți pornesc cu șanse egale. Doar economia liberală generează suficiente resurse pentru a susține constant Sănătatea și Educația”, a declarat Florin Cîțu.