Florin Cîțu: Dozele de vaccin vor fi cât mai accesibile pentru fiecare cetățean. Poate eu mai mult ca oricine vreau să revenim la normalitate, pentru că știu ce potențial are această economie (VIDEO)

Prim-ministrul Florin Cîțu a subliniat că România are un potențial economic imens și că dorința de a reveni la normalitate ar trebui să impulsioneze pe toată lumea. În acest context, premierul a explicat că vaccinul anti-COVID-19 va fi cât mai accesibil pentru fiecare cetățean. „Dozele există, lumea trebuie să se vaccineze!”, a fost mesajul liberalului, care a participat marți la videoconferința „Bursa în anul crizei sanitare și al incertitudinilor economice”.

Premierul îndeamnă populația să se vaccineze anti-COVID-19. Ce a spus Florin Cîțu despre potențialul economic al României și revenirea la normalitate

„Companiile private vor avea posibilitatea să își facă centre de vaccinare la sediu, să își vaccineze proprii angajați. Vom vedea, putem să extindem poate și la familiile lor, vedem care va fi forma finală, dar vom face vaccinul cât mai accesibil. Dozele de vaccin vor fi cât mai accesibile pentru fiecare cetățean. O vom face prin companii, prin centre, așa cum am spus, drive-through, centre care sunt deschise non-stop etc. Dozele există, lumea trebuie să se vaccineze!”, a declarat primul-ministru.

Florin Cîțu s-a arătat conștient de potențialul economic al României în condiții de normalitate.

„Poate eu mai mult ca oricine vreau să revenim la normalitate, pentru că știu ce potențial are această economie atunci când revenim la normalitate. Dacă noi am reușit în condițiile îngrozitoare de anul trecut să avem o performanță economică în trimestrul IV, am reușit și acum să avem performanță economică și sunt condiții dificile, vă dați seama ce poate să facă această economie după ce vom reveni la normalitate, după ce nu vom mai purta mască, după ce poți să ai toate restaurantele deschise tot timpul, cinematografe, evenimente, producție, dacia noastră sau toate companiile noastre nu trebuie să se mai închidă pentru că au un focar sau ș.a.m.d. Potențialul este imens și asta ar trebui să fie ceea ce ne împinge pe toți, să revenim la normalitate”, a adăugat premierul.

În cadrul aceluiași eveniment, el a explicat că economia și sănătatea depind una de cealaltă, în sensul în care „ai nevoie de o economie sănătoasă, de resurse, pentru a avea oameni sănătoși”, dar totodată „ai nevoie și de oameni sănătoși pentru a avea o economie puternică”.

„Ați văzut că imediat după ce am avut anul trecut acel lockdown am spus că nu doresc să mai avem un lockdown, că putem să avem și o economie deschisă în majoritatea ei, și să luptăm și cu pandemia, și până acum am reușit să facem acest lucru. (...) Ai nevoie de o economie sănătoasă, de resurse, pentru a avea oameni sănătoși, pentru a pune resurse în sistemul de sănătate, pentru a avea și paturi la Terapie Intensivă, și medicamente, și să plătești doctorii, și să le dai un spor în situații dificile, ș.a.m.d, dar ai nevoie și de oameni sănătoși pentru a avea o economie puternică. Cele două merg împreună”, a mai spus premierul Florin Cîțu.

