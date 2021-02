Florin Cîțu, după ce a analizat amendamentele PSD la proiectul de buget: Social-democrații vor să scoată România din Uniunea Europeană (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a declarat, luni dimineață, că a analizat amendamentele propuse de PSD la legea bugetului de stat și a ajuns la concluzia că social-democrații vor să ne scoată din Uniunea Europeană.

„Da, am primit lista amendamentelor, cele făcute publice, de la PSD. Impactul bugetar e de apoape 6% din PIB, asta înseamnă să mergem cu deficitul aproape de 13% din PIB. M-am uitat la sursa de finanțare și, fără niciun fel de surprize, vedem exact ce vrea să facă PSD cu România: s-o scoată din UE. Sursa de finanțare reprezintă contribuția României la UE. Noi plătim contribuția la UE și de acolo vrea PSD să ia banii, ca să ne scoată din Uniunea Europeană”, a declarat Florin Cîțu.

Din nou, șeful Guvernului a insistat că „nu putem depăși deficitul de 7,16% din PIB. Orice amendament trebuie să vină cu surse de finanțare să nu crească deficitul bugetar”.

Calendarul adoptării bugetului în Parlament depinde de Birourile permanente reunite. „Sper să fie cât mai repede”, a punctat Cîțu.

Tot luni, de la ora 17.00, Florin Cîțu va vorbi în plenul Camerei Deputaților, la Ora prim-ministrului, chiar despre poriectul de buget

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.Ce EFECTE are paracetamolul asupra corpului uman și care e doza maximă recomandată