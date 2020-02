Premierul desemnat Florin Cîțu a afirmat, miercuri seară, la Palatul Victoria, într-o conferință de presă comună cu Ludovic Orban, că nominalizarea sa este un semn că „depesedizarea” instituțiilor publice din România merge mai departe.

„Aș vrea să mulțumesc domnului Ludovic Orban pentru susținere și încredere. O propunere care mă onorează și mă încarcă de responsabilitate. În baza acestei desemnări, voi avea discuții cu partidele parlamentare, pentru constituirea unei majorități. Fac parte din echipa guvernamentală condusă de Ludovic Orban și din echipa PNL”, a declarat Florin Cîțu.

Ludovic Orban a subliniat că „Florin Cîțu este vicepreședinte economic al PNL autentic. Este ministru Finanțelor, practic mâna dreaptă în guvernul pe care l-am condus. Performanțele sale, în scurta perioadă de exercitare a atribuțiilor de ministru al Finanțelor, sunt clare și limpezi. Aș menționa că, într-un timp record, în condițiile în care nimeni nu se aștepta, în calitate de ministru al Finanțelor, a avut capacitatea de a realiza o rectificare bugetară, de a așeza Finanțele Publice pe principii de legalitate, de respectare a contractelor și de sustenabilitate. De asemenea, a reușit, fiind principalul merit al domniei sale, să ne facă să ne ținem de cuvânt față de români, prin a da României, bugetul pe 2020 la începutul anului, așa cum este normal în orice țară democratică”.

„Florin Cîțu va fi susținut de mine, ca președinte al PNL, de toți colegii mei în perioada care va urma și reprezintă o garanție pentru faptul că guvernarea PNL se va desfășura pe aceleași coordonate. Repararea dezastrului provocat de guvernările iresponsabile ale PSD, o puternică componentă în actul de guvernare a liberalismului, o orientare strategică anti-PSD și, de asemnea, așezarea creșterii economice, asigurarea unei creșteri economice a României sustenabilă, bazată pe motoare de creștere normale într-o economie capitalistă”, a mai adăugat Ludovic Orban.

