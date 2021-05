Florin Cîțu, după ce a participat la evenimentul-pilot de la TNB: O zi care a început wow și se termină la fel / Iubitorii de cultură au înțeles că singura soluție este vaccinarea

„O zi care a început wow și se termină la fel”, a transmis premierul Florin Cîțu, după ce a mers la Teatrul Național București, acolo unde a avut loc unul dintre evenimentele-pilot organizate de Ministerul Culturii.

„O zi care a început wow și se termină la fel.

Mi-a făcut o mare plăcere să merg, în această seară, la evenimentul-pilot, "Dineu cu proști", la Teatrul Național București.

Astfel de spectacole sunt posibile pentru că și iubitorii de cultură au înțeles că singura soluție este vaccinarea”, a scris premierul Florin Cîțu, pe Facebook.

Florin Cîțu: Românii au înţeles că singura soluţie de ieşire din pandemie o reprezintă vaccinarea

Anterior, șeful Guvernului a ținut să le mulțumească românilor pentru că au înțeles importanța vaccinării în lupta cu pandemia de coronavirus.

„Le mulţumesc românilor, pentru că împreună am trecut printr-un an dificil, împreună am purtat mască, am păstrat distanţa socială, împreună ne-am vaccinat! Avem azi un număr record de persoane vaccinate, 120.000 de persoane vaccinate. Campania continuă! Românii au înţeles că singura soluţie de ieşire din pandemie o reprezintă vaccinarea”, a declarat prim-ministrul, când a ajuns la TNB.

