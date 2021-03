Florin Cîțu, după ce miniștrii Vlad Voiculescu și Raluca Turcan au fost surprinși fără mască, în spaţii publice: Le-am cerut colegilor să plătească amenda (VIDEO)

Premierul României, Florin Cîțu, a precizat că este toleranță zero față de reprezentanții Guvernului, după ce ministrul Muncii, Raluca Turcan și ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu au fost surprinși fără mască în ultimele zile.

Premierul spune că le-a cerut amândurora să plătească amenda cât mai rapid.

„Le-am cerut celor doi colegi să plătească amenda. Pe doamna Turcan am sunat-o astăzi și i-am zis să se prezinte și să își plătească amenda singură. E toleranță zero în ceea ce privește membrii cabinetului meu, dar toți românii trebuie să respecte legea”, a declarat Cîțu.

