Florin Cîțu a declarat joi seara, la emisiunea Actualitatea cu Tudor Mușat că după ce se dă startul Congresului, duminică, vor exista mai multe candidaturi pentru șefia PNL. Pe de altă parte, premierul a evitat să răspundă dacă va candida, însă i-a mulțumit lui Emil Boc pentru susținerea, deja exprimată public.

“Îi mulțumesc domnului Boc. Venind de la o persoană care a fost și premier, președinte de partid, primar de succes, o astfel de apreciere te responsabilizează în primul rând.

Duminică, PNL dă startul Congresului. Așteptările sunt ca după ce începe Congresul să vedem candidații la funcția de președinte al PNL, deci după ce se dă startul atunci vom vedea mai mulți candidați și este bine. Competiția este bună. Toți cei care doresc să participe, în momentul în care vor avea un calendar clar al Congresului vor ști exact ce să facă”, a mai precizat Florin Cîțu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.