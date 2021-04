Florin Cîțu, după demiterea Andreei Moldovan: Nu putem să ne batem joc, mai ales când ești secretar de stat

Premierul Florin Cîțu a vorbit, luni seară, la Digi 24, despre demiterea secretarului de stat Andreea Moldovan.

”Ideea este următoarea, să fie foarte clar, nimeni nu contestă că doamna respectivă era un medic bun, nu acesta era rolul meu. Ceea ce eu nu vreau să am în acest Guvern e încălcarea flagrantă a procedurilor, pentru că eu răspund de acest lucru, iar acolo a fost călcată în picioare procedura. Era foarte simplu, acele propuneri mergeau în Comitetul Tehnic (...), apoi în CNSU, unde votează membrii CNSU, printre care și miniștrii și se aprobă cu votul final al președintelui CNSU, care este premierul, pentru că eu îmi asum aceste lucruri. Despre asta este vorba, nu putem să ne batem joc de procedură. Nu are nicio legătură cu ce scria în acel ordin. Am contestat că nu s-a respectat procedura, legislația în vigoare și nu ne putem bate joc, mai ales când ești secretar de stat, să nu știi procedura.”

”Ordinul nu avea ce să caute acolo.Trebuie să urmeze procedura. Altfel, nu ai ce căuta în Guvern”.