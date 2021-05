Florin Cîțu, după discuția cu Marcel Ciolacu: Am prezentat toate capitolele din PNRR cu bugetul aferent, lucrurile au fost foarte aplicate. Nu vreau să comentez despre capacitatea de înțelegere a celor cu care dialogăm (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a declarat, joi, la finalul discuțiilor cu reprezentanții PSD și cu cei ai sindicatelor și patronatelor despre Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), că nu a fot vorba despre o negociere, ci despre o prezentare a planului. ”Unele sindicate și patronate au ales să facă parte din delegația PSD. Suprinzător, dar asta este!”, a spus Cîțu, precizând că nu a fost vorba despre o discuție tensionată.

”Această discuție nu are nimic special. Ați făcut din ea ceva mai special decât este. Noi ne întâlnim cu sindicate, patronate și cu partide politice pnetru a prezenta PNRR. Vor mai fi și alte întâlniri cu sindicatele și patronatele. Astăzi, unele sindicate și patronate au ales să facă parte din delegația PSD. Suprinzător, dar asta este! Nu am negociat, am prezentat PNRR, un PNRR care a fost apreciat, în special pe partea de reforme, de Comisia Europeană. Am prezentat aceste elemente, elemente de reformă care au fost discutate în coaliție, reforme pe care le așteaptă Românii, pe care le vom implementa”, a declarat șeful Guvernului.

În ceea ce privește faptul că președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că au fost discutate doar niște chestiuni de principiu despre PNRR, Florin Cîțu a precizat: ”Acum, eu nu vreau să comentez despre capacitatea de înțelegere a celor cu care dialogăm. Am prezentat toate capitolele din PNRR cu bugetul aferent fiecărui capitol, am intrat în discuții și pe reforme, și pe ordonanță, lucrurile au fost foarte aplicate, s-a discutat în detaliu”.

Cîțu: PNRR este un program al Guvernului și nu trebuie să meargă în Parlament

De asemenea, întrebat dacă există vreo șansă ca PSD să aibă un aport la PNRR, Florin Cîțu a răspuns: ”Acest PNRR are o componentă importantă de reforme. Acea componentă este una care are voturile românilor care au votat această coaliție care guvernează astăzi România. Sunt reforme pe care noi deja le-am agreat cu Comisia Europeană, care vor duce la reducerea deficitului bugetar, la creștere economică. Deci răspunsul este mai mult decât clar.

Am luat propunerile sindicatelor, patronatelor, am luat și propunerile de la PSD, ne uităm la ele, dar dacă există, prin minune, vreo componentă care să fie în spiritul a ceea ce noi vrem să facem în această țară... (...) E mai complicat să crezi că astăzi vom avea compatibilitate pe anumite lucruri, dar eu întotdeauna sunt deschis”.

Florin Cîțu a mai spus și că ”PNRR este un program al Guvernului și nu trebuie să meargă în Parlament”.

”A mai fost prezentat în Parlament de domnul Ghinea, deci nu este ceva ce nu am făcut”, a precizat premierul, adăugând că PNRR va fi depus la Bruxelles până la finalul lunii mai.