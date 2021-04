Florin Cîțu, după episodul de la Spitalul Foișor: „Fiecare pacient din România are legătură cu Ministerul Sănătății” / Întrebat cine ar trebui să facă un pas în spate: „Este vorba de onoare aici” (VIDEO)

Prim-ministrul Florin Cîțu a vorbit despre evenimentul de vineri seară de la Spitalul Clinic de Ortopedie Foișor, de unde au fost evacuați peste 100 de pacienți ca urmare a faptului că unitatea sanitară a fost transformată în spital suport Covid pe baza unei propuneri formulate de DSU și avizate de Ministerul Sănătății. „Eu doar vreau să vă spun că, așa cum fiecare contribuabil are legătură cu Ministerul Finanțelor sau așa cum fiecare elev are legătură cu Ministerul Educației, și fiecare pacient din România are legătură cu Ministerul Sănătății”, a declarat premierul duminică, după ce a luat parte la ședința CNCCI.

Întrebat cine se face responsabil pentru situația de la Spitalul Foișor, prim-ministrul a răspuns: „Am spus, această mutare nu este prima făcută. Au mai fost astfel de spitale transformate în (spital suport, n.r.) Covid și personalul a fost transferat în alte spitale. În același timp, da, și eu sunt, la fel ca și dumneavoastră, foarte supărat de ceea ce am văzut la televizor în acea seară. Detaliile tehnice vi le-a explicat și domnul Arafat, poate o să le explice și domnul ministru al Sănătății. Eu doar vreau să vă spun că, așa cum fiecare contribuabil are legătură cu Ministerul Finanțelor sau așa cum fiecare elev are legătură cu Ministerul Educației, și fiecare pacient din România are legătură cu Ministerul Sănătății”.

Întrebat cine ar trebuie să facă un pas în spate după episodul de la Spitalul Foișor din punctul său de vedere, Florin Cîțu a declarat: „Este vorba de onoare aici, să vedem dacă mai există onoare în România”.

Întrebat la cine se referă, el a explicat: „Eu am spus și în ședința CNCCI și vă spun și dumneavoastră, nu cred că este normal, după ce se ia o decizie, să intervină prim-ministrul, să vorbească și cu primarul Bucureștiului, să vorbească și cu manager, și cu managerul de la DSP, și așa mai departe, să se implementeze o decizie luată de toată lumea în cunoștință de cauză. În această situație, trebuie să înțelegem cu toții că avem un singur inamic, pandemia, și trebuie să punem toate resursele pentru a rezolva această problemă”.

„În acest moment, în București, situația pe care o avem arată că avem necesarul de paturi. La Foișor, deja sunt 20 de persoane în secția ATI. Din păcate, o persoană a decedat dintre cele din secția ATI, deci de aceea era nevoie de această secție urgent. Dacă vom lua alte decizii, bineînțeles că vom comunica transparent de fiecare dată”, a adăugat premierul.

Întrebat dacă va propune în ședința coaliției remanierea lui Vlad Voiculescu din funcția de ministru al Sănătății, având în vedere că acest lucru a fost cerut inclusiv de lideri PNL, premierul Florin Cîțu a precizat: „Eu vă spun un lucru pe care vi l-am spus de fiecare dată – și asta și celor care au opinii politice în acest subiect. Remanierea sau o decizie despre un ministru din cabinetul acesta o va lua doar premierul, iar aceste decizii nu se discută, ele se vor anunța”.

