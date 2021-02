Florin Cîţu, după întâlnirea cu Ursula von der Leyen: Ne-am angajat să continuăm munca noastră pentru a opri pandemia de coronavirus (VIDEO)

Premierul Florin Cîţu a anunţat, vineri, că a avut o întâlnire excelentă cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și că s-au angajat împreună să continue eforturile comune în lupta cu pandemia de coronavirus.

„Excelentă întâlnire astăzi cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Guvernul României și Comisia Europeană sunt parteneri și lucrează împreună la toate problemele de pe agenda Uniunii Europene. Ne-am angajat să continuăm munca noastră pentru a opri pandemia.

Salut conducerea Comisiei Europene în coordonarea eforturilor la nivelul UE privind campania de vaccinare”, a scris premierul Florin Cîțu, într-o postare pe Facebook.

Sursă Video: Florin Cîțu / Facebook

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.