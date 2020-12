Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu este propunerea PNL pentru funcția de premier, anunțul a fost făcut de liderul liberalilor, Ludovic Orban. Totodată, Orban a anunțat că PNL va purta negocieri cu USR PLUS și UDMR.

„Vreau să le muțumesc colegilor pentru încredere. Este o onoare această nominalizare. În perioada următoare obiectivul este să formăm o majoritate parlamentară, pentru a forma un Guvern. Este nevoie urgență de un Guvern”, a declarat Florin Cîțu, la sediul PNL.

Ludovic Orban a declarat, luni seară, după ședința Biroul Politic Naţional al PNL, ca propunerea de premier a partidului să fie Florin Cîțu. „Am convocat reuniunea Biroul Politic Naţional al Partidului Național Liberal (PNL) pentru a decide propunerea partidului pentru funcția de prim ministru. Cu o singură abținere, Biroul Politic Național al PNL a decis ca propunerea noastră pentru funcția de premier să fie Florin Cîțu”, a spus Orban.

