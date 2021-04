Florin Cîțu, după o întâlnire cu organizatorii de mari evenimente: Avem susținerea din partea dumnealor pentru campania de vaccinare (VIDEO)

Premierul României, Florin Cîțu, a declarat, vineri, într-o conferință de presă de la Cluj-Napoca, că a avut o întâlnire cu organizatorii de mari evenimente și au susținerea lor pentru campania de vaccinare anti-Covid-19.

„Astăzi am avut o întâlnire, împreună cu domnul primar Boc, și cu organizatorii de mari evenimente. A fost o întâlnire foarte bună din mai multe puncte de vedere. A fost o discuție informală și avem susținerea din partea dumnealor pentru campania de vaccinare. Mesajul a fost foarte bine înțeles: putem să vorbim și de festivaluri, concerte, de a reveni la o viață normală, doar cu o campanie de vaccinare de succes. Este condiția necesară pentru a putea să redeschidem economia”, a afirmat oficialul.

Acesta a spus că susținerea campaniei de vaccinare este singura soluție din acest moment.

„Din partea noastră, vom face tot ce este posibil să acomodăm, să vedem cum putem să deschidem economia. Domniile lor sunt parte din comitetul interministerial, prin intermediul Ministerului Culturii sau al altor ministere. Soluțiile le vom discuta în perioada următoare, dar concluzia generală a fost: cu toții vom participa public la susținerea campaniei de vaccinare. Este singura soluție pe care o avem în acest moment”, a precizat el.

