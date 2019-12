Florin Cîțu, ministrul Finanțelor, a anunțat că va demisiona ca i-o va cere partidul, după ce plenul Senatului a adoptat o moțiune simplă împotriva sa, cu 59 de voturi „pentru” și 56 de voturi „împotrivă”, care nu atrage după sine demiterea automată a demnitarului.

„Dacă partidul zice să fac un pas în spate, demisionez”, a afirmat Cîțu, după votul din Camera superioară a Parlamentului.

Întrebat de ce crede că a fost singurul ministru al Guvernului Orban împotriva căruia s-a depus o moțiune simplă, Florin Cîțu a răspuns: „Nu îmi dau seama care a fost miza acestei moțiuni. Cred că nu au venit cu nimic serios, dar mi-au dat mie o șansă de a veni în Parlamentul României și de a spune adevărul. Sunt eu, singurul ministru al Finanțelor din ultimii trei ani de zile, care a venit și a spus adevărul în Parlamentul României. Aceasta este o premieră pentru români și românii sigur vor aprecia acest lucru”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.