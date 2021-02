Florin Cîțu, după vizita de la Bruxelles: Am avut două zile de discuții intense și foarte aplicate / În martie o să primim 2,4 milioane de doze de vaccin (VIDEO)

Sâmbătă, în timpul unei conferințe de presă la Palatul Victoria, premierul Florin Cîțu a anunțat că au fost două zile de discuții intense în timpul vizitei la Bruxelles. El a anunțat că în maertie, România va primi 2,4 milioane de dize de vaccin pentru imunizarea cetățenilor.

„Am avut două zile de discuții intense și foarte aplicate în timpul vizitei mele la Bruxelles. M-am întâlnit cu cei trei președinți, al Consiliului European, al Comisiei Europene și al Parlamentului European. M-am întâlnit și cu cei trei vicepreședinți executivi ai Comisiei Europene. (...) Am avut o întâlnire cu liderii principalelor grupuri politice din Parlamentul European.

Au fost discuții aplicate, fiecare dintre ele nu au fost doar de politețe. Temepe importante pe care le-am abordat: în primul rând am discutat despre lupta cu pandemia și despre campania de vaccinare, am prezentat situația din România, cum am pregătit campania de vaccinare din România și am fost felicitați pentru cum am pregătit campania de vaccinare.

În martie de exemplu o să primim 2,4 milioane de doze de vaccin, un milion de la AstraZeneca, 1,2 parcă de la Pfizer şi 230.000 de la Moderna. Începând cu aprilie, şi asta a fost concluzia discuţiilor cu doamna preşedinte, Lucrurile vor demara şi mai rapid, rămânem la obiectivul de a avea, Uniunea Europeană, 70% din populaţie la sfârşitul verii sau începutul lui septembrie.

Nu în ultimul rând, (...) au fost apreciate (...) eforturile pe care le face România de a sprijini Republica Moldova. Şi aici am spus că eforturile noastre de a vaccina populaţia în Uniunea Europeană sunt foarte bune,sunt binevenite dar dacă noi nu facem nimic pentru a-i ajuta pe cei din juru nostru să se vaccineze, nu vom putea scăpa de pandemie. Şi aici concluzia a fost unanimă, că Uniunea Europeană va ajuta şi ţările din jur cu doze de vaccin şi echipamente pentru a putea scăpa de pandemie”, a declarat premierul Florin Cîțu, în timpul conferinței de presă.