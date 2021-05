Florin Cîțu: E a nu știu câta oară când lumea spune că sunt prea optimist, dar trebuie să vedem că această economie, administrată liberal, a performat mai bine decât se aștepta oricine într-o perioadă de criză

Premierul Florin Cîțu a declarat, joi, că România a trecut mai ușor de valul 3 al pandemiei decât se anticipase, grație campaniei de vaccinare, prin urmare măsurile de relaxare anunțate azi de președintele Klaus Iohannis sunt perfect justificate. Cîțu a mai ținut să precizeze că, datorită guvernării liberale, economia a „performat mai bine decât se aștepta oricine într-o perioadă de criză”. Șeful Guvernului a insistat că poate vor urma valurile 4 și 5 ale pandemiei, dar ele vor fi mai mici, așa că trebuie să ne gândim tot mai mult la revenirea economică.

Florin Cîțu, despre depășirea valului 3 al pandemiei și redresarea economică

„Noi ar trebui să ne uităm a câta oară mi se spune că sunt prea optimist. Am avut cea mai mare creștere ecnomică, am câștigat încrederea investitorilor străini, am avansat apoi data de 1 iunie și mi s-a spus ca nu se va întampla. Am discutat cu dl președinte și am zis să creștem puțin indicatorii la care ne uităm și dacă avem rezultate mai bune, vom lua măsurile mai devreme.

A fost un cumul de factori, dar a mers mai bine valul trei, adică a scăzut rata de pozitivare a mai repede decât ne-am așteptat, în corelație cu campania de vaccinare mai bună. Deja de câteva zile avem 100.000 de persoane care se vaccinează zilnic.

E a nu știu câta oară când lumea spune că sunt prea optimist. Trebuie să vedem că această economie administrată liberal de un an jumate, cu o guvernare cu principii liberale, a performat mai bine decât se aștepta oricine într-o perioadă de criză.

Va fi poate valul 4, 5, valuri mai mici, dar trebuie să ne gândim la economia după pandemie, iar acesta e primul pas al economiei după pandemie”, a declarat premierul Florin Cîțu, pentru Digi24.