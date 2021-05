Florin Cîțu: E foarte important să avem rapid un buget la București. Am discutat cu Primarul General, am construit bugetul împreună (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a declarat, marți, că „este foarte important să avem un buget cât mai repede la București”. Acesta a insistat că bugetul național nu va suporta „un derapaj de la București”. Cîțu a mai spus că a lucrat cu Primarul General, Nicușor Dan, la construirea bugetului Capitalei pe acest an. Întrebat despre presupuse venituri nerealiste prevăzute, prim-ministrul a răspuns: „Cred că cei care au construit bugetul trebuie să vină cu această explicație”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.