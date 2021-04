Florin Cîțu: E nevoie de o economie sănătoasă pentru a avea oameni sănătoși, dar e nevoie și de oameni sănătoși pentru a avea o economie puternică. Am spus că nu doresc să mai avem un lockdown (VIDEO)

Prim-ministrul Florin Cîțu a participat marți la videconferința „Bursa în anul crizei sanitare și al incertitudinilor economice”, ocazie cu care a explicat că economia și sănătatea depind una de cealaltă, în sensul în care „ai nevoie de o economie sănătoasă, de resurse, pentru a avea oameni sănătoși”, dar totodată „ai nevoie și de oameni sănătoși pentru a avea o economie puternică”. Premierul a amintit că, încă de anul trecut, a declarat că nu își mai dorește să fie instituit vreun lockdown la nivel național.

Florin Cîțu, despre economia României pe fondul crizei sanitare COVID-19

„Este o perioadă complicată, avem de administrat această situație cu criza de sănătate. Este o plăcere pentru mine să fiu astăzi aici, pentru că mă simt ca și cum aș fi în realitate – de fapt, aceasta este realitatea pe care cu toții o tânjim, să fii aproape de antreprenori, de mediul privat, ei sunt oamenii care creează plus valoare în economie. Ați spus că anul trecut a fost un an dificil, dar, dacă ne uităm la rulajul pe care l-a avut nu numai Bursa de la București, dar pe care l-au avut toate bursele din lume, vedem că a crescut”, a declarat premierul, marți, în cadrul videoconferinței.

El susține că statul a făcut două lucruri importante anul trecut, și anume a injectat lichiditate și a modificat legislația care ajută la capitalizarea companiilor românești.

„Sunt două lucruri importante pe care le-a făcut anul trecut statul. A injectat lichiditate sau a ajutat lichiditatea prin acea emisiune de titluri FIDELIS, aproape un miliard de euro, și acest lucru a fost important și zic că a ajutat foarte mult. Mult mai important, cred că și cu implicații pe termen lung, a fost modificarea legislației care ajută capitalizarea companiilor românești. A fost o decizie pe care am luat-o anul trecut, uitându-ne la experiența ultimilor 20-30 de ani în România. O problemă structurală în România este aceea că avem companii private care au capitalizare negativă”, adăugat liberalul.

Premierul nu își dorește un nou lockdown

Florin Cîțu a subliniat că este posibil și să ai o economie majoritar deschisă, și să lupți cu pandemia de COVID-19.

„Pentru mine, important este – și am spus de foarte multe ori, și ați văzut că imediat după ce am avut anul trecut acel lockdown, am spus că nu doresc să mai avem un lockdown, că putem să avem și o economie deschisă în majoritatea ei, și să luptăm și cu pandemia, și până acum am reușit să facem acest lucru. (...) Ai nevoie de o economie sănătoasă, de resurse, pentru a avea oameni sănătoși, pentru a pune resurse în sistemul de sănătate, pentru a avea și paturi la Terapie Intensivă, și medicamente, și să plătești doctorii, și să le dai un spor în situații dificile, ș.a.m.d, dar ai nevoie și de oameni sănătoși pentru a avea o economie puternică. Cele două merg împreună”, a declarat premierul, marți.