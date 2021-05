Florin Cîțu: Economia a crescut cu 2,8% în primul trimestru din 2021. România are cea mai rapidă revenire economică din istorie, ca răspuns la cea mai mare criză economică din ultima sută de ani

Economia României a crescut cu 2,8% în primul trimestru al anului, iar premierul Florin Cîțu susține că țara noastră înregistrează „cea mai rapidă revenire economică din istorie, ca răspuns la cea mai mare criză economică din ultima sută de ani”.

„Am promis, am făcut. Economia României a crescut cu 2.8% în primul trimestru din 2021. Felicitări, români! România are cea mai rapidă revenire economică din istorie, ca răspuns la cea mai mare criză economică din ultima sută de ani. Am luat cele mai bune măsuri și economia a răspuns pozitiv”, a scris demnitarul liberal, marți, pe Facebook.

Prim-ministrul Florin Cîțu se așteaptă, în următorii ani, „la o creștere economică care să spulbere toate estimările făcute până acum”.

„Acum pregătim toate măsurile ca economia României post-pandemie să fie mai puternică, mai competitivă, mai rezilientă. În următorii ani, eu mă aștept la o creștere economică care să spulbere toate estimările făcute până acum și de care să beneficieze toți românii”, a adăugat premierul.

Florin Cîțu: Avem toate condițiile pentru a avea o explozie a creșterii economice în următorii patru ani

În weekendul deja încheiat, la Suceava, primul-ministru susținea că există perspective economice bune.

„Lucrurile arată foarte bine în economie în acest moment. Venitul crește, puterea de cumpărare a românilor crește. Avem investiții în creștere și sunt resurse financiare pe care le așteptăm, 29,2 miliarde din PNRR, 46 miliarde fonduri europene, plus bugetul de stat în fiecare an. Avem toate condițiile pentru a avea în următorii patru ani o explozie a creșterii economice. Putem să facem și autostrăzi, și spitale, lucru care nu s-a făcut în 30 de ani de zile, dar mai avem de făcut un singur lucru, să trecem peste pandemie, să ne vaccinăm, de asta suntem atăzi aici”, spunea Florin Cîțu.