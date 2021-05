Premierul Florin Cîțu a declarat miercuri, în legătură cu legea care îi scapă pe evazioniști de închisoare dacă plătesc integral prejudiciul, că a cerut o analiză de constituționalitate dacă s emai pot face modificări:

„Am cerut şi o evaluare, deocamdată nu putem face evaluare decât legislativă. Am cerut să văd dacă se poate face ceva, cum poate fi modificată, primesc analiza şi o voi prezenta în coaliţie. Eliminarea evaziunii fiscale reprezintă un obiectiv şi o prioritate a acestei guvernări. Este asumat şi prin strategia fiscal şi prin planul de convergenţă şi prin PNRR. Deja am luat măsuri importante care au dat rezultate. Vă aduc aminte că anul trecut şi anul acesta, conformarea voluntară a crescut în România. Avem venituri la buget mult mai mari. Important este că avem venituri declarate în creştere şi avem şi conformarea voluntară. Lucrurile merg în direcţia bună în ceea ce priveşte eliminarea evaziunii fiscale.

Pe acest proiect am cerut o evaluare. Este consilierul meu, domnul Bogdan Dima. După aceea vom prezenta în coaliţie evaluarea. Ştiu foarte bine că deja sunt parlamentari PNL care s-au aplecat asupra proiectului de săptămâna trecută şi să vină cu modificări, la Senat. Se lucrează la iniţiativă legislativă pe această temă”, a afirmat Florin Cîţu întrebat despre subiect la finalul şedinţei de miercuri a Guvernului.

