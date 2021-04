Florin Cîțu: Eu aș vrea să fie redeschis totul mai devreme, dar în perioada imediat următoare nu putem vorbi de redeschiderea vreunui sector în totalitate, doar de evenimente-pilot (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a declarat, joi, că și-ar dori „să fie redeschis totul mai devreme”, dar situația depinde de evoluția epidemiei de coronavirus și disponibilitatea oamenilor de a se vaccina. Șeful Guvernului a insistat, din nou, că revenirea la normalitate depinde de măsura în care românii vor fi dispuși să se vaccienze.

Întrebat dacă ia în calcul redeschiderea restaurantelor sau reluarea evenimentelor private, Cîțu a răspuns: „Toate propunerile vor fi discutate în Comitetul interministerial. Acesta e rolul Comitetului. Cred că pentru perioada imediat următoare putem să vorbim doar de teste-pilot, evenimente-pilot, situații-pilot, nu putem vorbi în perioada următoare de redeschiderea unui sector sau altul în totalitate. Dar sunt deschis tuturor propunerilor, vreau să le văd, ele vor fi pe masa Comitetului interministerial și vom lua acolo o decizie cu toții”.

„Eu aș vrea să fie redeschis totul mai devreme. Acum sunt niște propuneri la Ministerul Culturii, știu că sunt avansate discuții pentru teste-pilot la Teatrul Național și la Opera Română. Vom vedea cum vor arăta la final”, a mai declarat Florin Cîțu.

