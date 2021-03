Florin Cîțu: Eu mă concentrez pe campania de vaccinare. Soluția este să respectăm normele (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a declarat vineri că se concentrează pe campania de vaccinare, iar soluția este să respectăm măsurile de protecție.

„Ar trebui să ne concentrăm pe lucrurile care rezolvă. Eu mă concentrez pe campania de vaccinare. Ne concentrăm pe campania de vaccinare. Din 5 aprilie am putea suplimenta numărul persoanelor care pot fi vaccinate. Facem tot ce este posibil ca să accelerăm. O să primim doze suplimentare. Soluția este să respectăm normele”, a declarat Florin Cîțu în timpul unei conferințe de presă.

MedLife a identificat 88 de cazuri noi cu tulpina britanică din 94 de probe secvențiate.

