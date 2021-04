Florin Cîțu: Eu sunt cel care a propus revenirea la școală după efectuarea testului non-invaziv. Cred că depinde de INSP să le includă în metodologie, ele sunt folosite cam peste tot în lume (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a precizat, luni, într-o conferință de presă, că el este cel care a propus introducerea testelor non-invazive și revenirea la școală după efectuarea unui test de acest gen. Prim-ministrul a explicat că depinde de INSP să le includă în metodologia de lucru, având în vedere „ele sunt folosite cam peste tot în lume”.

În prezent, numărul de teste folosite în cadrul unităților de învățământ – cele invazive, de tip antigen – este unul foarte mic în raport cu cele distribuite. Ca soluție, Ministerul Educației a vorbit despre trecerea la teste non-invazive pe bază de salivă, care ar fi și mai ușor de administrat, însă Ministerul Sănătății susține că nu se poate trece la cele pe salivă pentru că nu sunt concludente și nu fac parte din metodologia de lucru a INSP.

Florin Cîțu, despre introducerea testelor non-invazive în școli

Întrebat ce părere are despre discuția privind testele non-invazive, premierul Florin Cîțu a explicat: „Eu sunt cel care a propus revenirea la școală după ce se face acest test. Testele non-invazive erau propunerea mea. Am făcut această propunere după ce am discutat cu mai mulți specialiști, care mi-au spus foarte clar că nu există diferență, dar, e adevărat, problema în România este că încă nu sunt în metodologia INSP și aici cred că e bine INSP să le includă în metodologie. Ele sunt folosite cam peste tot în lume”.

Ce a spus prim-ministrul despre revenirea la normalitate

În aceeași conferință de presă, premierul Florin Cîțu a vorbit și despre revenirea la normalitate, anunțând crearea unoi comitet interministerial în acest sens.

„Astăzi voi anunța constituirea unui comitet interministerial, prin decizia premierului și sub coordonarea premierului, care să asigure de la 1 iunie revenirea la normalitate a României. De fapt, aceasta este primul jalon, primul milestone, prima bornă pe care o punem pentru revenirea la normalitate și am să vă explic la ce mă refer. (...) Așa cum arată azi lucrurile, vom avea dozele necesare pentru a vaccina 10 milioane de români la finele lunii iulie. Deci mergem mai repede decât am programat, dar e important ca toată lumea să vrea să se vaccineze. Trebuie întâi să ne programăm pe platformă, apoi după vaccinare, vom putea vorbi de 10 milioane de persoane vaccinate la finele lunii iulie. Ceea ce clar arată că sunt 70% din persoanele adulte și putem vorbi clar de o redeschidere a economiei aproape în totalitate”, a declarat premierul.

Întrebat la ce măsuri de relaxare ar trebui să ne așteptăm de la 1 iunie, prim-ministrul a răspuns: „Mai exact, vom vedea după ce se va întruni acest comitet, dar eu sper să fie cât mai multe măsuri de relaxare".