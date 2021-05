Florin Cîțu: Fără mască pe plajă de la 1 iunie. Condiția e distanțarea între șezlonguri (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a declarat că, de la 1 iunie, folosirea măștii de protecție pe plajă nu va mai fi obligatorie, condiția fiind să existe o distanță între șezlonguri.

„Cred că pentru 1 iunie putem vorbi deja de eliminarea purtatului măștii pe plajă. Deci aici e consens. Condiția e distanțarea pe plajă între șezlonguri, iar industria e de acord. Cred că această condiție minimă o putem anunța. Fără mască pe plajă de la 1 iunie”, a declarat Florin Cîțu.

Aflat, joi, la Constanța, șeful Guvernului a vorbit despre pregătirile pentru desfășurarea sezonului estival în depline condiții de siguranță sanitară. „Promisiunea mea e că vom avea soluții aprobate la timp ca să începem de la 1 iunie o prima etapă de relaxare și a doua de la 1 august”, a dat el asigurări.

