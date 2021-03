Florin Cîțu: Furtul PSD prin companiile de stat se oprește aici! În fiecare an aruncăm bani buni în găuri negre, în loc să investim. Nu se mai poate așa! (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a vorbit luni în Parlament, la dezbaterile din plen pe proiectul de buget pe 2021, despre reformarea și restructurarea companiilor de stat. Cîțu a spus că procesul o să-i doară tare pe social-democrați, deoarece ei s-au îmbogățit de pe urma acestor companii. Șeful Guvernului a mai afirmat că unele companii vor da faliment, dar altele, în urma restructurării, vor deveni profitabile. Și a dat exemplul TAROM.

Florin Cîțu: Furtul PSD prin companiile de stat se oprește aici! Unele companii pot fi restructurate și vor face profit. Alte nu vor putea, dar nici românii nu mai pot să le finanțeze din taxele lor

Florin Cîțu, despre restructurarea și reformarea companiilor de stat

„Reforma companiilor de stat. Iar mă uit la PSD, că știu că aici o să vă doară rău de tot. PSD e campion, domnule Ciolacu, la distrus companii naționale. Apropo, ați discutat cu teroristul Hayssam la vânătoare devalizarea IPRS Băneasa? La pescuit știm ce ați discutat, că ne-a zis Dragnea. Nu ști ce ați discutat la vânătoare cu teroristul Hayssam.

Companiile de stat cară de la un buget la altul arierate de miliarde de lei. În fiecare an aruncăm bani buni în găuri negre, în loc să investim. Nu se mai poate așa! Nu putem să cărăm după noi, an după an, aceste pierderi doar de frică. Până la urmă, s-a văzut că dacă nu sunt performante, tot în faliment ajung.

Unele companii pot fi restructurate - și TAROM va fi un exemplu de succes, restructurarea a început anul trecut - și pot să facă profit. Alte companii nu pot. Dar nici românii nu pot să mai finanțeze din taxele lor. Furtul PSD prin aceste companii se oprește aici!

Costul pentru societate e enorm. De 30 de ani ați fugit de reformă, de măsuri clare și transparente care fac bine întregii societății. Nu trebuie să ne mai fie frică!”, a declarat premierul Florin Cîțu, de la tribuna Parlamentului.

Accidentul din Andronache poate aduce schimbarea Codului Rurier. Limita de viteză de pe străzile înguste din cartiere, trasă şi mai jos