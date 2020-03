Liberalul Florin Cîțu a făcut, vineri, noi precizări cu privire la decizia de aa-și depune mandatul de premier desemnat, lucru care s-aa întâmplat cu puțin timp înaintea votului din Parlament asupra echipei sale guvernamentale.

Cîțu a susținut că a luat această decizie și pentru că nu și-a dorit să devină prim-ministru cu votul unor nume grele din rândul social-democraților, adversarii săi politici.

”Se fac multe compromisuri în politică, iar eu nu pot trece peste această linie. Gândul că m-ar fi votat Olguța Vasilescu, Ciolacu, Iordache, Șerban Nicolae, Tăriceanu, m-a făcut să iau această decizie. Eu mă lupt cu acești oameni de trei ani. Am spus că atunci când e vorba de PSD, ALDE, nu luăm prizonieri.

Planul lor era acela de a trece acest guvern, apoi veneau și ne impuneau 10-15 secretari de stat, directori. Cum ar fi fost să merg în Parlamentul României, să strige Olguța Vasilescu după mine, să îmi spună «votul meu te-a făcut premier»? Niciodată”, a explicat Florin Cîțu.

Totodată, acesta a dat asiguări că țara noastră este stabilă și guvernată în acest moment.

”România este guvernată și este stabilă. (...) Are și premier și ministru de Finanțe.

PSD s-a comportat iresponsabil în această perioadă. Le-am cerut să nu mai voteze legi iresponsabile, legi populiste care aruncă în aer bugetul. Ieri au au votat o astfel de lege.

Cum să negociezi cu PSD? Acești oameni sunt toxici.

Mandatul meu a fost pentru a menține alegerile anticipate. Era un proiect pe care l-am acceptat împreună cu toți partenerii din opoziție”, a mai spus Florin Cîțu.

Președintele Klaus Iohannis a vorbit, joi, în termeni pozitivi despre decizia lui Cîțu: „Florin Cîțu și-a depus azi mandatul, un gest politic pe care îl respect. Dovedește maturitate politică în contextul coronavirsului. Decizia nu schimbă cu nimic faptul că România are un guvern care funcționează, Guvernul Orban, care ia toate deciziile necesare”.

Șeful statului a convocat pentru vineri consultări cu reprezentanții partidelor parlamentare în vederea desemnării unui nou premier.

Vezi AICI programul consultărilor

