Florin Cîțu: Gradul de îndatorare a României, printre cele mai mici din UE / Cât am fost parlamentar și ministru, niciodată PSD nu a avut un om cu experiență sau cultură financiară

Prim-ministrul Florin Cîțu a fost miercuri seară în studioul B1 TV, la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, unde printre altele a vorbit despre situația economiei naționale și despre faptul că adversarii politici îl critică pentru că ar fi făcut împrumuturi mari pe perioada mandatelor sale din Guvern. În replică, premierul a declarat că România are printre cele mai mici grade de îndatorare din UE.

Întrebat dacă anul 2021 este mai ușor decât 2020 din punct de vedere economic, premierul Florin Cîțu a explicat: „Da, este un an mai ușor. Eu mă gândesc la întreaga economie. Gândiți-vă că pornim anul acesta după trimestrul IV (din 2020, n.r.), în care am avut cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană. Altfel pornești economia. Te uiți altfel la venituri. Uitați-vă că anul acesta bugetul are venituri estimate mai mari decât anul trecut cu 13%, deci vedem o revenire”.

„Chiar dacă au crescut cheltuielile cu 4,5%, aproape 5%, avem venituri mai mari decât anul trecut. Vă spun că sunt estimări realiste dacă nu conservatoare. Pentru prima oară, Consiliul Fiscal, care de obicei este o instituție foarte dură cu bugetele, anul acesta a spus că este un buget credibil, un buget realist”, a adăugat demnitarul liberal.

Referitor la faptul că advesarii politică îl critică pentru că ar fi făcut împrumuturi foarte mari, prim-ministrul a declarat: „Aș vrea să am aceste discuții cu profesioniști. Patru ani de zile, cât am stat în Parlamentul României și cât am fost ministru după aceea, niciodată PSD nu a avut un om care să aibă o cultură financiară sau măcar o experiență financiară cât de cât să poată să țină o discuție bazată pe date despre economie. Întotdeauna, erau oameni care veneau cu lozinci. Gradul de îndatorare a României este printre cele mai mici din Uniunea Europeană, pentru că investitorii se uită la o țară și văd (...) dacă poți să îți plătești împrumuturile pe care le iei, în viitor”.

„România, anul trecut, a reușit – pentru că ne comparăm cu PSD-iști – să se împrumute mai mult, pentru că am avut un deficit, criză economică, trebuia să plătim toate aceste măsuri, dar mai ieftin. Gândiți-vă că noi am reușit să ne împrumutăm mai ieftin într-o criză decât se împrumuta PSD pe creștere economică. Adică am reușit, într-o perioadă în care toată economia globală era în criză, lumea era pesimistă, să câștigăm încrederea investitorilor, să zică, da, vrem să băgăm bani în România, avem încredere că oamenii aceștia știu ce fac și vor plăti banii înapoi, și să le dăm și cu dobândă mai mică. Pentru că în fiecare lună, în fiecare lună a anului trecut, am împrumutat mai ieftin”, a mai spus premierul Florin Cîțu.

