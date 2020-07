Florin Cîțu: „Guvernările PSD trebuie să răspundă penal. Au lăsat stocurile țării la zero”

Ministrul de Finanțe, Florin Cîțu, susține că stocurile țării sunt la zero din vina guvernărilor PSD, care ar trebui să răspundă pentru asta.

„Eu am spus că am încredere că economia își va reveni din trimestrul 3, pentru că am încredere că antreprenorii vor să-și țină compania să funcționeze. Ce putem noi să facem este furnizăm toate instrumentele de care au nevoie să poată să facă testarea. Când a pornit această criză vă aduc aminte că aveam stocurile 0. Socialiștii au lăsat stocurile țării la zero. Trebuie să răspundă pentru asta. La un moment dat, cineva, o instituție a statului, trebuie să se ducă împotriva celor care au guvernat această țară și au lăsat stocurile zero. Aici vorbim de răspundere penală a celor care au fost guvernare până acum”, a declarat ministrul Finanțelor la Digi 24.

Cîțu și Guvernul Al Capone

În luna noiembrie 2019, Florin Cîțu compara Guvernul PSD cu Al Capone, spunând că fostul guvern a ținut un buget dublu: unul pentru public și altul destinat baronilor locali.

Cîțu a mai spus că ia în calcul sesizarea procurorilor pentru a investiga o presupusă infracțiune de constituire a unui grup infracțional organizat în PSD, având în vedere diferența dintre bugetul făcut public de PSD și cel real.

Ministrul de Finanțe și dublarea alocațiilor

Ministrul Finanțelor Publice a reacționat, miercuri, după decizia Curții Constituționale a României privind dublarea că legea dublării alocaţiilor nu are sursa de finanţare şi este neconstituţională.

„Constituția României este foarte CLARĂ când vine vorba de bugetul public.

Art. 138 – Bugetul public naţional

(5) Nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare.

Legea trecuta prin Parlament, cu votul lui Ciolacu, NU ARE STABILITĂ sursa de finanțare. Punct. Nu mai exista discuții aici", a scris Cîțu.