Florin Cîțu: Guvernul a fost aprobat programul IMM Invest, prelungirea pe 2021 care include și Agro Invest, și proiectul de OUG pentru IMM Factor (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a anunțat miercuri, la finalul ședinței de Guvern, că au fost adoptate Ordonanțe de Urgență așteptate de mediul de afaceri. Acestea prevăd prelungirea pe 2021 a programelor IMM Invest și IMM Factor.

„A fost aprobat programul IMM Invest, prelungirea pe 2021 care include și Agro Invest, programul destinat fermierilor. Anul trecut au fost mai multe probleme și am văzut nevoia de a crea un program special pentru fermier, cu un plafon de 1 miliard de lei. Am înțeles că suma e aproape solicitată deja și dacă e nevoie vom avea grijă să o suplimentă,m.

A fost aprobat și proiectul de OUG pentru IMM Factor, la fel cu un plafon de 1 miliard. Două OUG foarte așteptate de mediul de afaceri.

Anul trecut ele au susținut economia și rezultatele bune obținute, cu cea mai mare creștere economică din trimestrul 4 din UE, cu menținerea locurilor de muncă. E și rezultatul acestor programe”, a declarat premierul Florin Cîțu.

Acesta a mai anunțat că tot acum a fost aprobat proiectul de lege care ratifică acordul dintre Guvernul României și Guvernul SUA privind cooperarea în legătură cu proiectele energetice de la Cernavodă. Proiectul merge la vor în Parlament în procedură de urgență.

