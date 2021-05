Florin Cîțu: Guvernul a mers în țară pentru a susține vaccinarea și face tot ce se poate pentru a o duce cât mai aproape de oameni. Oamenii sunt optimiști, românii vor revenirea la normalitate. Hai că se poate! (VIDEO)

Membrii Guvernului condus de Florin Cîțu au mers în țară, sâmbătă, pentru a susține campania națională de vaccinare împotriva COVID-19. Premierul, care la rândul său a fost la centrul de vaccinare de la Circul Metropolitan din Capitală, le-a mulțumit tuturor și a declarat că românii sunt optimiști și își doresc revenirea la normalitate. „Iar eu am încredere în români și sunt optimist”, a adăugat primul-ministru.

Guvernul a mers în țară pentru a susține vaccinarea și face tot ce se poate pentru a o duce cât mai aproape de oameni, a subliniat Florin Cîțu

„Astăzi tot Guvernul a mers în țară pentru a susține campania de vaccinare. Le mulțumesc tuturor colegilor mei pentru demersul lor! Oamenii trebuie să știe că acest Guvern face tot ce se poate pentru a duce vaccinarea cât mai aproape de oameni. Eu am fost la centrul de vaccinare de la Circul Metropolitan din Capitală. Felicitări pentru organizare! Simplu și rapid! Am vorbit cu persoane care s-au vaccinat cu Pfizer si Astrazneca. Oamenii sunt optimiști, românii vor revenirea la normalitate. Iar eu am încredere în români și sunt optimist! Hai că se poate!”, a scris premierul, sâmbătă, pe Facebook.

Prezent la centrul de vaccinare de la Circul Metropolitan, demnitarul liberal a lăudat felul în care decurge campania de vaccinare și a explicat că ritmul de relaxare depinde de ritmul de vaccinare.

„Până acum arată foarte bine campania de vaccinare. Vedeţi, azi, avem un progres – am eliminat obligativatea purtării măştii în spaţii deschise, în spaţii aglomerate, tocmai pentru că am avut o campanie bună. Cu cât accelerăm campania de vaccinare, cu atât putem să luăm mai repede măsuri de relaxare. Îi felicit pe colegii mei că au ieşit. Veţi mai vedea câteva acţiuni ale Guvernului, dar avem nevoie de susţinerea oamenilor şi am văzut oameni care sunt binevoitori şi fericiţi să se vină să se vaccineze. Doar împreună învingem pandemia. Vom prezenta măsurile care intră de la 1 iunie, deși conform hotărârii de Guvern, ele sunt deja publice. Dacă avem elemente care să ne permită să venim și cu alte relaxări, le vom adăuga. România merge într-o direcție privind pandemia de coronavirus și nu se va întoarce", a mai spus Florin Cîțu.