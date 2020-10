Florin Cîțu: Guvernul a venit imediat cu îmbunătăţiri când a fost nevoie. Nimeni nu a mai trecut prin aşa ceva și nimeni nu ştie exact ce să facă. De aceea, trebuie dialog

Florin Cîțu, ministrul Finanțelor, a declarat că de la izbucnirea epidemiei de coronavirus și a crizei economice generată de aceasta a căutat să ia măsuri pentru susținerea economiei, fără a discrimina între sectoare, iar dacă nu au fost adoptate de la început cele mai bune inițiative, el a avut grijă să le corecteze pe parcurs. Cîțu a insistat apoi pe dialogul Guvernului cu reprezentanții diverselor sectoare de activitate, afirmând că aceasta este o perioadă extrem de dificilă, nimeni nu a mai trecut până acum prin așa ceva, prin urmare e nevoie de un efort comun pentru găsirea celor mai bune soluții.

Florin Cîțu: Măsurile pe care le-am luat au fost pentru susţinerea întregii economii

Ministrul Finanțelor a vorbit, miercuri, despre măsurile pe care le-a luat în sprijinul sectoarelor de activitate afectate de criza COVID-19, precum și despre dialogul cu reprezentanții acestor domenii.

„Măsurile pe care le-am luat în acest an au fost pentru susţinerea întregii economii. În general, când am adoptat o măsură, m-am uitat să fie folosită de toată economia, să nu discriminăm. Dar sunt sectoare în economie care au fost afectate mai mult. Aici trebuie să recunosc că cele mai bune soluţii, 'fine tuning-ul', au venit din discuţiile cu sectorul privat. De fiecare dată am venit cu ceva nou şi atunci aştept, suntem flexibili, dar soluţiile nu trebuie să vină numai de la noi.

Suntem într-o perioadă dificilă, nimeni nu a mai trecut prin aşa ceva, nimeni nu are o soluţie sau nimeni nu ştie exact ce să facă şi, de aceea, trebuie dialog. Sunt primul care recunosc că măsurile pe care le-am luat nu au fost perfecte din primul moment, dar acest Guvern a venit imediat cu îmbunătăţiri cum a văzut că ceva nu funcţionează. Aceeaşi flexibilitate o vom arăta şi în perioada următoare”, a declarat Florin Cîțu, citat de Agerpres.

Liberalul a ținut să amintească faptul că, în ciuda informațiilor false propagate de adversarii politici, România este singura ţară din Uniunea Europeană în care investiţiile au avut o contribuţie pozitivă la dinamica PIB, în prima jumătate a acestui an: „Am reuşit acest lucru chiar dacă a fost greu şi România nu este cea mai bogată ţară din Europa. Am reuşit asta pentru că suntem flexibili şi, atunci când o măsură pe care am luat-o am văzut că nu funcţionează perfect, am îmbunătăţit-o. Aşa vom face şi în perioada următoare”.

Cîțu a mai spus că a avut inclusiv marți o discuție cu reprezentanții HoReCa pentru a găsi cele mai bune soluții pentru acest sector, puternic afectat de criza COVID-19.

Tot miercuri, ministrul Finanțelor a anunțat că firmele vor putea amâna plata taxelor până la 25 decembrie 2020. Săptămâna aceasta, Guvernul urmează să adopte o Ordonanță de Urgență în acest sens.

Ludovic Orban: Vrem să trecem la o economie bazată pe investiții

Pe 13 octombrie, Florin Cîțu anunța că valoarea investiţiilor înregistrate în țara noastră în primele nouă luni din 2020, e de 30 de miliarde de lei - cea mai mare sumă investită din ultimii zece ani. El a mai spus că România e singura țară membră a Uniunii Europene în care investițiile au avut o contribuție pozitivă la dinamica Produsului Intern Brut, în primul semestru al acestui an.

„Noi, încă, de la instalare, am spus că vrem să schimbăm filosofia de guvernare, să nu susținem creșterea economică printr-o creștere artificială a cererii și a consumului, prin pârghii guvernamentale, adică prin creșteri de venituri care stau la îndemâna Guvernului, ci vrem să susținem dezvoltarea eocnomică prin investiții, prin creșterea competitivității, prin inovare și cercetare, prin crearea unui climat favorabil afacerilor și investițiilor private. Rezultatul trebuie să fie o creștere economică solidă, sustenabilă”, a declarat, la rândul său, premierul Ludovic Orban.