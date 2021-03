Florin Cîțu: I-am atras atenția lui Vlad Voiculescu că trebuie să ne concentrăm și pe pandemie / Vreau să verificăm dacă la Timișoara a fost redus numărul de paturi în ATI, ceea ce ar fi foarte grav (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a precizat miercuri că a discutat cu Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății, despre campania națională de vaccinare anti-COVID-19, dar în același timp i-a atras atenția că „trebuie să ne concentrăm și pe pandemie”.

Conform bilanțului de miercuri, la nivel național au fost confirmate 4.564 de cazuri noi de infecție cu SARS-CoV-2, astfel că numărul total de cazuri depistate de la debutul pandemiei a urcat la 840.116. Datele oficiale arată că 770.854 de pacienți au fost declarați vindecați, iar 21.156 de persoane detectate cu noul coronavirus au decedat, dintre care 100 în ultimele 24 de ore.

